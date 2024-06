Miteinander – Füreinander: mach dich stark

Im Rahmen eines Wochenendseminars der Falken Bremen thematisieren und erkunden Teilnehmende zwischen 10 und 14 Jahren in einer gemeinschaftlichen und wertschätzenden Atmosphäre Empowerment, den Umgang mit Gefühlen und Kinderrechte. Dazu fahren die Falken Bremen mit den Kindern und Jugendlichen vom 28. Juni bis 1. Juli auf die Dreptefarm bei Hagen im Bremischen.

Durch eine Vielzahl von spielerischen Aktivitäten, Diskussionen und kreativen Workshops werden die Mädchen und Jungen ermutigt, ihre persönlichen Stärken zu erkennen und auszubauen. Gleichzeitig sollen sie dabei unterstützt werden, eine Sprache und Ausdrucksmöglichkeiten für Gefühle zu entwickeln; auch für die „negativen“ Gefühle wie Schwäche, Angst oder Einsamkeit. Ein wichtiger Aspekt des Projekts ist es auch, den Kindern und Jugendlichen beizubringen, einander zu respektieren und zu unterstützen. Durch gemeinsame Aktivitäten und Teamübungen soll ein Klima des Vertrauens und der Solidarität unter den Teilnehmer:innen gefördert werden.

Die Falken klären sie über ihre Rechte als Kinder und Jugendliche auf und ermutigen sie, für ihre Rechte einzutreten. Indem sie ein Verständnis für ihre Rechte entwickeln, werden sie befähigt, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und sich für eine gerechtere Welt einzusetzen. Ziel ist es, die Mitmachenden zu befähigen, selbstbewusst, empathisch und aktiv positive Veränderungen in ihren eigenen Leben und den Kontexten, in denen sie sich bewegen, zu bewirken.

Übernachtet wird im Zelt und neben den inhaltlichen Programmpunkten wird es ausreichend Raum für Spiel und Spaß geben, wie am Abend gemeinsames Singen am Lagerfeuer oder ein Geländespiel in der Natur. Alltägliche Arbeiten wie das Kochen werden von allen gemeinsam organisiert und erledigt. Die Kinder und Jugendlichen haben den Raum, sich mit ihren Wünschen und Vorstellungen, ihren Bedürfnissen und Änderungswünschen in die Gestaltung des Wochenendes einzubringen.

Bitte per E-Mail anmelden.