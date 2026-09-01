mitKids Aktivpatenschaften

Kinder im Alter von 2 bis 9 Jahren brauchen eine verlässliche Person an ihrer Seite. Dafür vermittelt das Projekt mitKids Bremen Aktivpatenschaften für Jungen und Mädchen, die in belasteten Familiensituationen aufwachsen oder denen eine wichtige Bezugsperson fehlt.

Wer Freude daran hat, die Welt noch einmal durch Kinderaugen zu entdecken, Zeit zu schenken und gemeinsam auf Erkundungstour zu gehen, sollte sich angesprochen fühlen.

Wie solch eine Patenschaft im Alltag aussieht und welche fachliche Unterstützung die ehrenamtlichen Patinnen und Paten bekommen, erklärt die Freiwilligen-Agentur Bremen gemeinsam mit der Ehlerding Stiftung in drei Online-Infoabenden per Zoom.

Der Zugangslink wird nach der Anmeldung per Mail an mitKids@ehlerding-stiftung.de oder telefonisch unter 040 / 411723-12 versendet.