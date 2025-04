Mitmachaktion zur Kinderausstellung

Anlässlich des Internationalen Museumstages und der kommenden Kinderausstellung "Von Kohle, Kröten und Moneten" veranstaltet das Haus eine bunte Bastel- und Mitmachaktion für Kinder, bei der sich alles ums liebe Geld dreht. So werden aus recycelten Materialien tolle Portemonnaies gebastelt. Außerdem werden Geldscheine einmal ganz genau unter die Lupe genommen: Was ist da eigentlich alles zu sehen und was nicht? Als Highlight kann dann jeder Teilnehmende einen eigenen Geldschein gestalten.

Wer gerne selbst ein Teil der kommenden Ausstellung sein möchte, der hat am Sonntag die Gelegenheit, seine Spardose als Leihgabe abzugeben. Diese wird dann bis zum 2. November als Exponat zu sehen sein. Auch Erwachsen sind eingeladen, Spardosen aus ihrer Kindheit abzugeben.

Das Angebot ist kostenfrei.