Mitmachzirkus-Aktionstag

× Erweitern © Jokes die Circusschule e.V. Circusschule Jokes

Mitmachzirkus, Akrobatik und ein Hilferuf: Die Circusschule lädt Familien zu einem bewegten Nachmittag ein, der Spaß bringt, aber auch einen ernsten Hintergrund hat.

Denn die beliebte Einrichtung steht vor einer ungewissen Zukunft: Ab 2027 droht der Wegfall öffentlicher Fördermittel, die über Jahre hinweg viele kostenlose Angebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil möglich gemacht haben.

Der Aktionstag will noch einmal zeigen, was der Platz für das Quartier bedeutet. Kinder können an verschiedenen Workshop-Stationen selbst Kunststücke ausprobieren und Zirkusluft schnuppern. Für die Pausen gibt es Kaffee, Kuchen und Popcorn. Ein Höhepunkt erwartet die Besucher:innen um 18 Uhr, wenn die jugendlichen Nachwuchs-Artisten in einer eigenen Aufführung beweisen, was in ihnen steckt.

Der Tag verbindet bunte Mitmach-Aktionen mit der Chance, ins Gespräch zu kommen: Was bedeuten soziale Freiräume für Kinder in Huckelriede, und wie lässt sich ihr Erhalt sichern? Eine gute Gelegenheit für einen Familienausflug, der Unterhaltung mit Engagement für den eigenen Stadtteil verbindet.

Eintritt frei, Spenden willkommen.