Mitmachzirkus Eldorado

Die Kinder können zwischen verschiedenen Darbietungen auswählen, die sie eine ganze Woche lang proben, wie z. B.:

Trapez

Shaolin Krieger (Assistenten des Feuerspuckers)

Der verzauberte Bär (Spiel & Spaß mit dem großen Bärenkostüm)

Clowns & Co.

Bodenakrobatik

Bauchtänzerinnen

Lamadressur, Ziegendressur, oder Hundedressur

Lasso, Hula Hub oder Jonglieren

Voltegieren

Requisiteure

Nach der Generalprobe am Freitag für alle, präsentieren sie am am Samstag das Gelernte in der Hauptvorstellung um 15 Uhr. Hier haben die Artisten und Kinder unter 3 Jahre freien Eintritt; ansonsten beträgt der Eintritt 7 Euro.

Die Teilnahme an der Ferienprojektwoche kostet 75 Euro. Die Projektwochen-Karten können jederzeit in Premium-Karten für 120 Euro umgewandelt werden. Das Premium-Paket umfasst:

ein gemeinsames Mittagessen (12 - 13:30 Uhr)

Workshops (13:30 - 15 Uhr)

eigene Freizeitgestaltung beim Zirkus unter Betreuung (15 - 16 Uhr)

Tierkunde: Training im Umgang mit Tieren

Ein Anmeldung erfolgt per Telefon oder Fax.