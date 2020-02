Mittenmang: Alleinerziehend in Bremen

Grundlage der Wanderausstellung sind Interviews über die Lebenslagen alleinerziehender Frauen in Bremen und Bremerhaven. Jetzt wird sie zum letzten Mal im forum Kirche gezeigt und danach aufgelöst.

Die Ausstellung porträtiert Frauen aus dem Land Bremen, die in ihrer Vielfältigkeit vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Grundlage dafür bilden Kenntnisse über die Lebenslagen alleinerziehender Frauen und 23 Interviews in Bremen und Bremerhaven.

25 Prozent beträgt der Anteil der alleinerziehenden Mütter und Väter an allen Familien mit minderjährigen Kindern im Land Bremen. Mehr als die Hälfte ist auf Grundsicherung angewiesen. Bald schon wächst in Bremen jedes dritte Kind bei der Mutter und ohne Vater auf. Ein-Eltern-Familien sind längst Normalität und doch stehen sie vor besonderen Herausforderungen. Alleinerziehend heißt auch alleinverdienend. Nicht jede Arbeit garantiert Existenz, schon gar nicht Teilzeit und typische Frauenberufe. Kein Arbeitsplatz ohne Kinderbetreuung. Kein Kitaplatz ohne Job. Was ist womit vereinbar? Wie gelingt der Spagat im Alltag? Eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft.

Die Ausstellung kann von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung kostenfrei besucht werden.