Mittenmang: Tanzsalon

Bremens inklusives Festival mit Künstler:innen aus ganz Europa lädt vom 28. Mai bis zum 1. Juni zur einzigartigen Reise mit Theater, Tanz und Performance, Ausstellung, Film und Party im und vor dem Theater Bremen. Erstmals ist auch die Kunsthalle Schauplatz des Geschehens.

Auf Familien wartet von Donnerstag bis Samstag fulminantes Straßentheater vor allem auf dem Goetheplatz und teils vor der Bürgerschaft auf dem Marktplatz.

Kein Mittenmang ohne Blaumeier: Die Maskentänzer:innen treffen sich in einem in die Jahre gekommenen Tanzsalon mitten auf dem Common Ground vorm Goetheteater. In Schwung gebracht von viel Musik treffen sich die Figuren an der Bar, auf der Tanzfläche oder am Cafétisch, sie verlieben und streiten sich, treten einander auf die Füße und drehen so manche Beziehungspirouette…

Hip-Hop, Tango, Walzer und Flamenco bestimmen dabei nicht nur den Rhythmus ihrer Bewegungen, sondern sind auch der Soundtrack der Geschichte, die sich Schritt für Schritt zwischen den Figuren entwickelt. Der Tanzsalon entpuppt sich als ein zeitloser Raum für Hoffnungen und Sehnsüchte und wirft einen liebevollen und poetischen Blick auf unser alltägliches Sein.

Der Eintritt ist frei.