Bremens inklusives Festival mit Künstler:innen aus ganz Europa lädt vom 28. Mai bis zum 1. Juni zur einzigartigen Reise mit Theater, Tanz und Performance, Ausstellung, Film und Party im und vor dem Theater Bremen. Erstmals ist auch die Kunsthalle Schauplatz des Geschehens.

Expand © Katalijne Boonen Mittenmang: À deux mètres

Auf Familien wartet von Donnerstag bis Samstag fulminantes Straßentheater vor allem auf dem Goetheplatz und teils vor der Bürgerschaft auf dem Marktplatz. Ob drinnen, draußen oder außer Haus, Ensembles aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien und Wales feiern fünf Tage lang ein künstlerisches Fest der Begegnung.

Heute hält ein besonderes Duo am chinesischen Mast im wahrsten Sinn sein Publikum in Atem und bringt Hoffnung auf den Common Ground vor dem Theater.

Sauerstoff ist in Hülle und Fülle vorhanden, doch er fehlt Jesse Huygh. Der Artist lebt mit Mukoviszidose, der Krankheit, die dem Menschen die Luft zum Atmen raubt. Um seinem Beruf nachzugehen, benötigt Jesse zusätzliche Sauerstoffversorgung und Unterstützung. So entstand die Idee zu „à deux mètres“, einem Duo am chinesischen Mast. In dieser berührenden Luft-Akrobatik zeigt Huygh gemeinsam mit seiner Partnerin Coni Cuneo die Zerbrechlichkeit unserer Existenz, aber auch die Kraft der Hoffnung, die Möglichkeit, einander zu helfen und so alles erreichen zu können.

Der Eintritt ist frei. Davor, dazwischen und danach lädt das Blaumeier Atelier zum Tanz mit Masken.

Das komplette Mittenmang-Programm steht auf der Veranstaltungswebseite.