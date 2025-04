× Erweitern © Kirsten Mc Ternan Mittenmang: Enter the Robots

Bremens inklusives Festival mit Künstler:innen aus ganz Europa lädt vom 28. Mai bis zum 1. Juni zur einzigartigen Reise mit Theater, Tanz und Performance, Ausstellung, Film und Party im und vor dem Theater Bremen. Erstmals ist auch die Kunsthalle Schauplatz des Geschehens.

Auf Familien wartet von Donnerstag bis Samstag fulminantes Straßentheater vor allem auf dem Goetheplatz und teils vor der Bürgerschaft auf dem Marktplatz. Ob drinnen, draußen oder außer Haus, Ensembles aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien und Wales feiern fünf Tage lang ein künstlerisches Fest der Begegnung.

Beim Robotdance heißen das Hijinx Theatre & tanzbar_bremen ihre Zuschauer:innen

willkommen in Ihrer Zukunft! Entspannen Sie sich. Sie können runterfahren. Sie können mit dem, was sie tun, aufhören. Sie müssen nie wieder arbeiten. Legen Sie die Füße hoch. Wir haben alles im Griff. Das sind unsere Roboter. Wir übernehmen das jetzt hier.

In der Zukunft bekommen alle einen Roboter von der Regierung geschenkt. Das Leben wird so viel einfacher sein! Was kann da schon schiefgehen? In ihrer ersten Kooperation bieten das Hijinx Theatre und die tanzbar_bremen eine partizipatorische Theatershow an, die eine überlegte Antwort auf die KI und eine sanfte Erkundung der Roboter-Ethik darstellt. Aber:

Für den unwahrscheinlichen Fall einer Fehlfunktion übernimmt Ihre örtliche Behörde keine Verantwortung.

Der Eintritt ist frei. Das komplette Programm steht auf der Veranstaltungswebseite.