Mixed Media

An diesem Kreativtag können Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren mit Collagematerial, Stiften und Farbe künstlerisch ein Motiv umsetzen - egal, ob Feuerwehrauto, Porträt oder ein Tier.

Inspiration bieten dabei viele Fotos von Künstler:innen aus denen die Teilnehmenden wählen und mit ihren Motiven/Ideen mixen können. Gerne dürfen auch eigene Lieblingsmotive mitgebracht werden!

Die Teilnehmenden dabei von der Künstlerin und Pädagogin Renate Bühn individuell unterstützt und können neue Techniken und Herangehensweisen kennen lernen.

Die Teilnahme kostet 38 Euro inklusive Farben und Leinwand - nach Anmeldung per Mail oder auf der Veranstaltungswebseite.