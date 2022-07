Mobile Schwimmschule

Vorschulkinder zwischen 5 und 7 Jahren werden in 6 Gruppen auf das Schwimmen vorbereitet, mit dem Ziel, die Freude an der Bewegung im Wasser zu vermitteln. Außerdem lernen die Kinder Baderegeln. Der Kurs kostet kein Geld.

Bitte mitbringen: Badekleidung, ein großes Handtuch und Badeschuhe.

Gruppen und Zeiten:

Gruppe 1: 9:30 bis 10:15 Uhr

Gruppe 2: 10:30 bis 11:15 Uhr

Gruppe 3: 11:30 bis 12:15 Uhr

Gruppe 4: 13 bis 13:45 Uhr

Gruppe 5: 14 bis 14:45 Uhr

Gruppe 6: 15 bis 15:45 Uhr

Die Wassergewöhnungskurse laufen in der Zeit vom 1. bis 12. August an insgesamt 10 Terminen (montags bis freitags). Anmeldungen und Nachfragen sind telefonisch und per E-Mail möglich.