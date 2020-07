× Erweitern Foto: KVO Mobiles Atelier im Kunstkiosk

Das Mobile Atelier fährt in den Sommerferien an fünf Nachmittagen Gröpelinger Standorte an und ist ein fester Bestandteil des nachbarschaftlichen Lebens in den Quartieren.

Im Bewohnertreff in der Rostocker Straße, im Kunstkiosk in der Bromberger Straße im Mosaik am Liegnitzplatz, das Spiel- und Gemeinschaftshaus in der Stuhmer Straße - und bei gutem Wetter auch draußen - entsteht für Kinder ab sechs Jahren eine kostenlose künstlerische Werkstatt. Kinder, Jugendliche und erwachsene Bezugspersonen sind eingeladen, sich künstlerisch zu betätigen. Es wird gezeichnet, gemalt, plastiziert, gebaut, fotografiert, gedruckt, geschrieben und geklebt. Schwerpunkt der Arbeit ist das Kennenlernen unterschiedlicher künstlerischer Bereiche, Techniken und Materialien.