Sommer, Sonne, Sonnenschein: Jung und Alt aus der Nachbarschaft der Vahr sind vom 13. Juni bis zum 5. September herzlich eingeladen, sich an sieben Terminen zum Klönen, Kaffeesieren und Spielen zu treffen. Das Mobile Sommercafé wird alle zwei Wochen an unterschiedlichen Plätzen in der Vahr aufgebaut .

Der Start des Mobilen Sommercafés wird mit einer großen Feier eröffnet: So dürfen sich die kleinen Besucher:innen auf einem Fahrradparcours versuchen, können sich schminken lassen oder auf der Hüpfburg austoben. Ein Eiswagen verteilt kostenlos gefrorene Köstlichkeiten und sorgt für die nötige Abkühlung. Außerdem wird eine mobile Fahrradwerkstatt sowie eine Messer-Schleifstation vor Ort sein. Eröffnet wird das Mobile Sommercafé von Ortsamtsleiter Ralf Möller.

Zwischen dem 13. Juni und dem 5. September schlägt das Mobile Sommercafé dann alle 14 Tage seine Zelte auf, um leckeren Kuchen, Kaffee und Tee zu fairen Preisen anzubieten – während das Rundum-Programm jedes Mal variiert: Die Polizei ist an einigen Terminen dabei und informiert über verschiedene Themen wie Taschendiebstahl oder Einbruchschutz, codiert Fahrräder oder registriert Rollatoren, es können Bingo oder andere Spiele gespielt werden, die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt hilft bei der Fahrradreparatur – außerdem gibt es verschiedene Kreativangebote und einen Strom-Spar-Check.