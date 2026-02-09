× Erweitern © Modelleisenbahnfreunde Bremen e.V. Modelleisenbahnfreunde Bremen e.V.

Im zweitägigen Workshop bauen Familien unter fachlicher Anleitung ein kleines Diorama. Es wird mit Farbe, Leim und Modellgips gearbeitet, deshalb sollte entsprechende Kleidung getragen werden. Natürlich können die Kinder auch die Modellbahnanlage des Vereins anschauen und einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Kenntnisse im Gleisbau, verlegen sowie schottern und altern der Gleise gehören zum Inhalt. Außerdem werden beim Baumbau filigrane Bäume auf einfache Art aus Draht hergestellt und mit Belaubungsmaterial von Silhouette begrünt. Straßen, Tunnel und Felsen entstehen mit Gips aus Silikonformen, sowie die Wassergestaltung und das Begrünen mit dem Grasmaster werden vermittelt.

Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro. Material, Kaffee und Getränke werden gestellt.

Der Workshop findet am 14. und 15. März statt. Die Anmeldung erfolgt auf der Veranstaltungswebseite.