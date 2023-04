MoKiMedia Atelier

Wenn das MoKiMedia-Lastenfahrrad vor dem Mosaik steht, können 8- bis 14-Jährige dort spannende, witzige, verrückte Sachen mit digitalen Medien machen.

Selbermachen, ausprobieren, eigene Ideen umsetzen, kreativ sein – all das mit fachkundiger Unterstützung zweier Medienpädagog:innen. Fotos machen, gemeinsam ein Video drehen, Trickfilm, ein Geräuschememory basteln, Faken mit dem Greenscreen, VR-Brillen basteln, ein Spiel entwickeln, Roboter bauen, leuchtende Klappkarten gestalten etc. – gemacht wird, was Spaß macht.

Dabei geht es um das selbstbestimmte Gestalten von eigenen Inhalten in lebhaftem Austausch mit anderen Kindern und den begleitenden Erwachsenen.

Für das kostenfreie Angebot wird keine Anmeldung benötigt. In den Ferien findet es nicht statt.