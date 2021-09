Dreißig Jugendliche von 13 bis 21 Jahren erleben in einer intensiven Theaterwoche, wie aus dem Nichts in fünf Tagen ein gemeinsames Theaterstück entsteht, das zum Ende der Woche zweimal aufgeführt wird. Die Vorstellungen sind am 23. und 24. Oktober jeweils 19 Uhr im Brauhaus. Interessierte richten ihre Anmeldungen bitte an ja@theaterbremen.de.