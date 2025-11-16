Molly Blume

Mädchen und Jungen ab 8 Jahren können sich heute beim Kinderfestival auf die Lesung mit Will Gmehling freuen.

Über das Buch: Molly ist schwer genervt: Ihre Eltern sind süchtig! Süchtig nach ihren Smartphones. Aber Molly greift durch: Sie sperrt ihre Eltern im Keller ein, ohne Handy versteht sich. Entgiftung nennt man das. Molly versorgt Mama und Papa durch die Katzenklappe und geht ansonsten ihren Dingen nach.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.