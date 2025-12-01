× Erweitern © Constantin Filmverleih Momo

Momo, ein junges Waisenmädchen, lebt in den Ruinen eines alten römischen Amphitheaters. Dort fühlt sie sich wohl und gewinnt schnell das Vertrauen der Menschen aus der Nachbarschaft. Ihr engster Vertrauter ist Gino, der stets an ihrer Seite steht. Eines Tages jedoch beginnt ein mächtiger Konzern, den Menschen ihre Zeit zu stehlen. Seltsame Menschen in grauen Anzügen sind auf der Straße zu sehen. Auch Gino wird vollkommen vereinnahmt. Momo versteht die Welt nicht mehr.

Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 6 Euro

Fantasyfilm, D 2025, Regie: Christian Ditter, mit Alexa Goodall, Araloyin Oshunremi, Laura Haddock, 92 Min., empfohlen ab 10 Jahren

Am 21. Dezember findet zudem der KIJUKO-Club statt. Hier gibt es neben tollen Kinder- und Jugendfilmen noch viel mehr zu erleben: Die Kids lernen Filmschaffende kennen, schauen hinter die Kulissen des Kinos oder werden selbst kreativ. Es gibt Spiel- und Bastelaktionen passend zum jeweiligen Film und alles ist im Preis des Kinotickets inbegriffen (Eintritt frei mit der Bremer Freikarte). Regelmäßig sonntags an den KIJUKO-Club-Terminen.