× Erweitern G+J Entertainment Media / © Studiocanal Momo

Eltern erinnern sich an erste eigene Kinoerfahrungen und den Lockenschopf von Radost Bokel. Schön, wenn man diese Erinnerungen mit den eigenen Kindern wieder aufleben lassen kann.

Die Schauburg zeigt Michael Endes Kinderroman-Verfilmung von 1986 an zwei Terminen im November im Familienkino:

Eines Tages findet Beppo, der Straßenkehrer, in einem Amphitheater am Rande eines kleinen, verschlafenen Dorfes das Waisenmädchen Momo. Die beiden werden schnell Freunde. Und auch die anderen großen und kleinen Bewohner des Ortes freunden sich schnell mit Momo an, die für jeden ein offenes Ohr hat und immer gerne hilft, wo sie nur kann...

Die Tickets kosten 7 Euro.

D/I 1986, mit Radost Bokel, Mario Adorf, 104 Min, FSK 6, FBW "wertvoll"