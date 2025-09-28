× Erweitern © Croco Film Momo, 1986, Croco Film

Kurz bevor in den Multiplexxen die neue Verfilmung von Michael Endes Klassiker startet, zeigt das Programmkino im Viertel nochmal die erste Leinwandversion von 1986 mit Mario Adorf, Armin Mueller-Stahl sowie Radost Bokel als Momo.

Das Waisenmädchen Momo lebt allein mit seiner Schildkröte Kassiopeia in einem riesigen Amphitheater und hat viele Freunde. Doch eines Tages hat niemand mehr Zeit. Alle sind von der Idee besessen, ungenutzte Zeit für ein längeres Leben zu sparen. Mysteriöse graue Herren mit Aktenkoffern wollen den Menschen mit verklausulierten Verträgen die Zeit stehlen und diese für ihre eigenen Zwecke benutzen. Mithilfe ihrer Schildkröte und einer Stundenblume stellt Momo sich den Zeitdieben entgegen.

Der Eintritt zum Familienkino kostet 7 Euro.

Märchenfilm, Deutschland/Italien 1986, 104 min, ab 6 Jahre