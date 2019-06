©Stephan Walzl Jugendtheatertage 2019 - Hauptfoto

Eine Aufführung der Theater-AG der Waldschule Hatten im Rahmen der Jugendtheatertage 2019.

Momo ist ein kleines Mädchen mit einer besonderen Gabe: Sie kann zuhören. Sie kann so zuhören, dass traurige Menschen wieder glücklich werden und Streitende sich vertragen. Momo lebt irgendwo in Italien in einem alten Amphitheater und wird von den Bewohner*innen des Ortes mit allem versorgt, was sie braucht. Sie schenkt ihnen dafür ihre Zeit. Wie kostbar Zeit ist, erkennen Momo und ihre Freunde erst, nachdem merkwürdige graue Gestalten in ihr Leben eindringen und den Menschen ihre Zeit stehlen. Alles muss immer schneller und schneller gehen. Momos Freunde werden zunehmend unglücklicher. Sie beschließen, sich gegen die grauen Herren und ihr grausames Treiben zur Wehr zu setzen. Viele Kinder sehen ihre Eltern nur selten und erleben sie als gestresst. Gespräche finden immer weniger statt, da viel Kommunikation über digitale Netzwerke läuft, was häufig zu Missverständnissen führt. Mit dem Stück wollen wir zeigen, wie wichtig es ist, sich Zeit füreinander zu nehmen, wirklich zuzuhören, andere zu verstehen, tolerant und respektvoll miteinander umzugehen und für das zu kämpfen, woran man glaubt.

Die Tickets sind für 4 Euro unter 0441-2225111 oder tickets.staatstheater.de erhältlich.