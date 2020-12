× Erweitern © Theater Wrede Mond - Eine Reise durch die Nacht

Das Theater wird zum magischen Raum und zeigt allen ab 1 Jahr, was nachts in der Welt der Tiere passiert.

Länger wach bleiben, bis die Welt in Dunkelheit getaucht und anders ist. Das ist für jedes Kind aufregend. Was geschieht denn nachts in Höhlen oder in den Bergen? Im Mondschein fliegen hier animierte Vogelschwärme an den Theaterwänden, während Frösche quaken und der seichte Wind der Steppe sanft durch den magischen Raum streift. Große und kleine Besucherïnnen beobachten das im Bühnenraum von ihrer Sitzinsel heraus und lauschen der dafür komponierten Musik sowie den Worten eines Erzählers. Das Stück ist angelehnt an das Bilderbuch "Mond – Eine Reise durch die Nacht" von Britta Teckentrup.

Kinder zahlen 7 Euro und Erwachsene 11 Euro Eintritt.