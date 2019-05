Für eine lang Zeit ist dies die letzte von uns aus sichtbare Mondfinsternis, bei der mehr als die Hälfte des Vollmondes kurz vor Mitternacht im Erdschatten verschwindet. Das Planetarium stimmt gemeinsam mit den Besuchern auf dieses Ereignis ein und lüftet das Geheimnis um die Finsternisse. Die Besucher erhalten Beobachtungstipps und erfahren, so sie die Mondfinsternis am besten beobachten können. Bei klarem Wetter wird in Kooperation mit der Volkssternwarte Langwedel eine Beobachtung an der dortigen Sternwarte angeboten.

Der Eintritt ist frei. Eine Reservierung wird empfohlen.