Der Mond schmilzt! Tropfen für Tropfen fällt er – doch nur Oma Holle bemerkt es und fängt das kostbare Licht behutsam auf. Als im Hochhaus plötzlich der Strom ausfällt, zeigt das Leuchten des Mondschmelzes den Bewohner:innen den Weg zu Oma Holle, die ihre geheimnisvollen Tropfen gerne teilt. Aber was passiert jetzt mit den beiden mondlosen Mondhütern Hüpf und Hopps?

Inspiriert von Baek Hee Nas preisgekröntem Buch „Mondeis“ erkundet Regisseurin Yeşim Nela Keim Schaub gemeinsam mit zwei Spieler:innen, wie Menschen Licht und Dunkelheit, Hitze und Kälte oder den Umgang mit wertvollen Ressourcen erleben. Was hilft an einer heißen Sommernacht? Wie schmeckt Helligkeit? Und was würde das Verschwinden des Mondes zwischen uns Menschen auslösen?

Die poetische Geschichte für Publikum ab 6 Jahren zieht Groß und Klein in die magische Welt des Mondes hinein. Baek Hee Na, Trägerin des Astrid-Lindgren-Gedächtnis-Preises 2020, wurde außerdem für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2024 nominiert.