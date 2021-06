Monstermonster!

Ein Schauspiel mit Puppen und Musik zeigt das Ensemble des Jungen Staatstheaters Zuschauer:innen ab 7 Jahren:

Immer allein zu sein, die kleine Kalle kennt es gar nicht anders: keine Freund:innen und die Eltern gehen nachts ständig aus. Damit Kalle nichts anstellt, erzählen die Eltern ihr die Geschichte vom Monster unterm Bett, das Kinder frisst, die nicht brav sind. Sie können ja nicht wissen, dass Kalle vor nichts auf der Welt Angst hat, immerhin ist sie Gruselgeschichten- und Horrorfilm-geprüft, Berufswunsch: Kaufhausdetektivin. Also wirft sie an einem besonders einsamen Abend einen detektivischen Blick unter ihr Bett ... und siehe da – da sitzt tatsächlich ein Monster. Ziemlich klein. Und nicht gerade gruslig. Das Monster wiederum gruselt sich vor allem, ein bisschen auch vor Kalle, aber besonders vor anderen Monstern. Kalle, Profi in allen Grusel- fragen, entschließt sich, dem Monster zu mehr Schaurigkeit zu verhelfen. Es beginnt eine Reise durch die Nacht, auf der die beiden auf verschiedene Menschen und Monster treffen. Am Ende stehen die beiden Weggefährten vor der wohl größten Herausforderung: Die eigenen Ängste zu erkennen und ihnen entgegenzutreten. Und Kalle begreift, dass jeder Mensch ein Monster hat.

Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro.