Moorbahnfahrten

× Erweitern © Bernd Herzig/Moorbahn Burgsittensen e.V. Moorbahn Burgsittensen

Das Tister Bauernmoor, rund 45 Autominuten von Bremen entfernt, ist ein 570 Hektar großes Naturgebiet, in dem sich schimmernde Moorseen, weite Torfflächen, seltene Pflanzen wie Wollgras und Sonnentau sowie eine beeindruckende Vogelwelt entdecken lassen – und im Herbst sogar tausende rastende Kraniche.

Gerade für Familien ist das Moor ein echtes Abenteuer: Gut ausgebaute Wege und Stege führen mitten hinein in die Landschaft, dazu kommen Beobachtungsplattformen, von denen aus sich Tiere beobachten lassen. Wer Glück hat, erspäht Libellen, Frösche und mit etwas Geduld einen Seeadler.

Highlight für Kinder: die Moorbahn

Besonders wird der Ausflug mit einer Fahrt mit der Moorbahn. Die kleine Feldbahn tuckert gemächlich durch das Gebiet und macht die faszinierende Moorlandschaft auch für kleinere Kinder entspannt erlebbar. Während der rund 1,5-stündigen Tour gibt es spannende Einblicke in Natur und Geschichte – locker erklärt und gut verständlich.

Die regulären Fahrten starten von März bis Oktober an Wochenenden:

Samstag & Sonntag jeweils um 13 Uhr

April bis Oktober sonntags auch um 15 Uhr

1. Mai

Frühlingsfest am Haus der Natur; die Moorbahn fährt um 13, 14 und 15:00 Uhr; parallel ist die Draisine in Betrieb. Rahmenprogramm mit Flohmarkt Mitmachangebote für Kinder, Bratwurst, frische Waffeln, Kaffee, Kuchen und mehr.

Sommerferien-Special

24. Juni bis 2. August täglich um 13 Uhr

28. Juni Familienfest, 13 bis 17 Uhr, mit Bahnfahrten im Stundentakt, dazu Spiele, Mitmachaktionen, Essen und Musik

Saison-Highlight: Kranichfahrten

Im Herbst wird das Moor zur Bühne für eines der beeindruckendsten Naturschauspiele Norddeutschlands. Spezielle Fahrten zur Dämmerung (Oktober–November) bringen Besucher:innen ganz nah an die Schlafplätze der Kraniche – ein Erlebnis, das nachhaltig begeistert.

Winterzauber: Nikolausfahrten

Im Dezember verwandelt sich die Moorbahn in ein kleines Weihnachtsabenteuer: Bei den Nikolausfahrten wartet neben der Fahrt durchs winterliche Moor auch eine Überraschung für die Kinder.

Tickets (3 - 5 Euro, bis 5 Jahre kostenfrei), gibt’s vor Ort – bei gutem Wetter lohnt es sich, etwas früher da zu sein. Zu den Terminen.