Im Juli findet wieder der beliebte Moormarkt statt, bei dem die Besucher:innen altes Handwerk neu erleben und handgefertigte Unikate zum Stöbern einladen. Auch abseits des Marktes gibt es für Familien viel zu entdecken. Neben Experimenten im Forscherzelt, einer Ausstellung historischer Oldtimertraktoren kann auch die Moorausstellung bei freiem Eintritt besucht werden. Außerdem bietet die Moorbahn zwischen 12 und 15 Uhr ihre beliebten Kurzfahrten an.

Besonderes Highlight in diesem Jahr ist der Besuch der Falknerei Cuxhaven-Stade. Falknerin Johland gibt spannende Einblicke in das uralte Handwerk der Falknerei und stellt den Besucher:innen ihre beiden Begleiter vor: Schleiereule "Kate" und Wanderfalke "Kepler". In einem etwas ruhiger gelegenen Bereich können Kinder und Erwachsene die Greifvögel aus nächster Nähe beobachten und bei geeigneter Witterung findet um 14 Uhr eine kleine Flugshow mit den majestätischen Vögeln statt.

Für das leibliche Wohl sorgt das Café Torfwerk sowie weitere regionale Gastronomen mit herzhaften und süßen Speisen.