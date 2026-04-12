Moppi & Möhre: Weihnachten im Meerschweinchenhotel

Endlich Freitag! In der Weihnachtslesung liest die Bremer Autorin Anna Lott aus ihrem Buch für Kinder ab 6 Jahren:

Juchuh! Moppi und Möhre sind begeistert: Sie dürfen Weihnachten im Meerschweinchenhotel feiern. Alles ist festlich geschmückt mit Gurkensternen und Heu-Lametta und man kann auf dem zugefrorenen Swimmingpool sogar Schlittschuhfahren! Doch als jemand den leckeren Gemüseweihnachtsbaum klaut, ist die Aufregung groß. Wer würde so etwas tun? Mit einem Mal finden sich die sechs Freunde mittendrin in einem fellsträubenden Weihnachtsabenteuer.