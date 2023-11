× Erweitern © MFA + Filmdistribution Morgen, Findus, wird's was geben

Wer glaubt noch an den Weihnachtsmann? Zum Beispiel Findus, der neugierige und verspielte Kater des liebenswerten Erfinders Pettersson. Noch nie war der Weihnachtsmann bei Pettersson und seinem Kater Findus. Dabei erzählen doch alle Kinder, dass er an Heiligabend immer Geschenke bringt. Nun will Findus es genau wissen.

Der clevere Kater Findus weiß auch schon, was man tun muss: einen Wunschzettel schreiben. Jetzt hat Pettersson ein Problem, denn er glaubt nicht an den Weihnachtsmann. Damit die Wünsche von Findus aber trotzdem in Erfüllung gehen können, muss er sich etwas einfallen lassen. Das sollte klappen! Denn schließlich ist er ein Erfinder. Aber Findus ist sehr neugierig. Der Kater will nicht nur beschenkt werden, er will den Weihnachtsmann mit eigenen Augen sehen.

S/D/DK 2005, Regie: Jørgen Lerdam, Anders Sørensen, 75 Min., empfohlen ab 6 Jahren