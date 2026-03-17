Morse-ABC lernen

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Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven

Am Ostersamstag und Ostersonntag ist die Funkerin Marita Westphal-Blome auf der Seefalke aktiv, erklärt die alte Kommunikationstechnik und vermittelt das Morsen. Wer es schafft, den eigenen Namen zu morsen, erhält als Belohnung ein Diplom.

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre haben freien Eintritt ins Museum; der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 10 Euro. Der Eintritt auf die Schiffe ist frei.

Info

Deutsches Schifffahrtsmuseum Bremerhaven Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
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