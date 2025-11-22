Mosaiklegen mit Rodi

Im Workshop erleben Kinder ab 6 Jahren gemeinsam mit ihren Eltern einen Nachmittag voller Kunst, Spaß und Fantasie, bei dem sie eigene Mosaike unter professioneller Anleitung gestalten können. Rodi Appelhagen führt sie in die Technik des Mosaiklegens ein und zeigt ihnen den Umgang mit Zangen und Kleber. Das freie Gestalten fördert nicht nur Kreativität, Konzentration und Feinmotorik, sondern auch das Teamwork. Für Kinder ab 8 Jahren besteht die Möglichkeit, auch ohne Eltern teilzunehmen.

Alle Materialien werden gestellt. Kleine Snacks und Getränke für die Kinder sind inklusive.

Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung per E-Mail.