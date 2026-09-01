Move on. Weitergehen

Das Mox-Tanztheaterstück für Publikum ab 14 Jahren feiert Premiere: Ein Raum im Umbruch. Umzugskartons stehen herum, lange Vorhänge flattern vor den Fenstern. Ist jemand verstorben oder weggezogen? Zieht hier jemand ein oder aus? Was passiert nach dem kurzen Innehalten? Tag für Tag gehen, laufen, rennen wir durchs Leben, fallen, stehen wieder auf, stolpern, atmen kurz durch, machen weiter. Jede unserer Bewegungen hinterlässt dabei Spuren.

In der neuen Moks-Produktion interessiert Choreograf Tomas Bünger genau diese Körperlichkeit: Wie gehen wir um mit Verlust, mit dem Fehlen der anderen Körper, mit dem Innehalten? Was prägt uns, was fordert uns heraus und lässt uns wachsen? Der Impuls für das Stück kam vom Moks-Ensemblemitglied Caline Weber, die nun gemeinsam mit dem Bremer Tänzer Tim Gerhards auf der Bühne stehen wird.