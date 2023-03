Moving Mountain

Eltern ins Theater, Kinder in Bewegung, lautet das Motto! Während Eltern den zweistündigen Tanzabend genießen, können Kinder ab 7 Jahren am Tanz-Schnupperkurs teilnehmen.

Der Tanzabend »Moving Mountains« verbindet drei eigenständige Choreografien und greift das Leitmotiv der Bewegung als schöpferische Kraft auf. Die in Bremen ansässige internationale Tanzkompanie Of Curious Nature ist eng verbunden mit dem Teo Otto Theater in Remscheid. Das Bergische Land inspirierte Helge Letonja zu Moving Mountains. Als gebürtiger Österreicher kennt er die Urgewalt der Berge, die direkt oder auch sinnbildlich ein Kraftzentrum bilden, das sich in einem immerwährenden, unaufhaltsamen Prozess der Veränderung befindet und dadurch Kreativität befeuert.

Anmeldung zum Tanz-Schnupperkurs für Kids ab 7 Jahren bitte an office@steptext.de