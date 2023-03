× Erweitern ©Julia Erusova Mowgli Theater 11

Das Dschungelbuch, ist eines der berühmtesten Werke Rudyard Kiplings. Es erzählt von einem Jungen, der in der Wildnis aufwächst. Das Stück „Mowgli“ erzählt von einem jungen Menschen, der probiert, sich in einer aggressiven Welt zu beweisen sowie der Suche nach seinem Platz in der Gesellschaft.

„Mowgli“ ist ein nonverbales plastisches Theater für Zuschauer ab 8 Jahren.

Kartenpreis: 15 Euro