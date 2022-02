Mozart - Wer bist du?

× Erweitern © Casa della Musica Mozart-Ausstellung

Kleine und große Besucher:innen tauchen in der Mitmach-Ausstellung in die Welt der Perücken und Puderquasten ein. An über 80 Stationen kann Mozarts Lebenssituation erfahren und nachempfunden werden. Was hat Mozart eigentlich gern gegessen, wie fühlt es sich an, eine Perücke zu tragen? Wer mag, probiert das Hüpfpiano aus.

Werktags am Vormittag ist die Ausstellung für Schulklassen geöffnet. Einzelpersonen und Familien haben die Möglichkeit, am Wochenende nach Anmeldung die Ausstellung zu besuchen.