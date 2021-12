Mr. Magoriums Wunderladen

Mr. Magorium ist Besitzer eines fantastischen Spielzeuggeschäfts, das seinen Kunden jeden Wunsch erfüllt, sei er noch so ungewöhnlich. Doch da Magorium seinen Laden nun schon seit 200 Jahren führt, hat er beschlossen, dass es nun Zeit für den Ruhestand ist. Deshalb will er das Geschäft an seine Assistentin Mahony übergeben. Doch diese ist von der Idee gar nicht begeistert.

USA 2007, Regie: Zach Helm, mit Dustin Hoffman, Natalie Portman, Jason Bateman, 100 Min., empfohlen ab 6 Jahren

Wer den Film verpasst hat: am 19.12., 21:55 Uhr, gibt es die Wiederholung.