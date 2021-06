Bioökonomie auf Tour

× Erweitern © Heiner Witte/Wissenschaft im Dialog MS Wissenschaft 2021, Bioökonomie

Ausprobieren, entdecken, staunen: Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft legt auf seiner Tour durch ganz Deutschland vom 19. bis zum 21. Juli 2021 auch wieder in Bremen an. Beim letzten Mal war es noch in Pink gestrichen, jetzt kommt das 100 Meter lange Binnenfrachtschiff ganz in Grün in den Hafen eingelaufen - und gibt damit schon einen Hinweis aufs Thema: Aber was ist Bioökonomie eigentlich genau, und was daran ist spannend für Kinder und Eltern?

Unter dem Begriff sind Denk- und Handlungsansätze gebündelt, bei der sämtliche wirtschaftlich genutzte Ressourcen aus der Natur kommen. Wie zum Beispiel Treibstoff aus Algen oder Kunststoff aus Pflanzenstärke, denn neue Verfahren und Technologien sollen in Zukunft fossile Rohstoffe wie Erdöl und Kohle ablösen. Daneben geht es um die Frage, welche Agrarsysteme, Züchtungen und Züchtungsmethoden am besten geeignet sind, um eine wachsende Weltbevölkerung in Zeiten des Klimawandels zu ernähren. Wie kann also eine funktionstüchtige Bioökonomie aussehen? Welche Verfahren, Prozesse und Technologien machen es möglich, in Zukunft auf fossile Brennstoffe zu verzichten, ohne die Böden zu überlasten? Welches Umdenken muss stattfinden, damit uns der Wandel hin zu einer nachhaltigen biobasierten Wirtschaftsweise gelingt?

Auf der MS Wissenschaft können die Besucher selbst erforschen und ausprobieren, zum Beispiel am 3D-Drucker mit Kunststoff auf Pflanzenfaser, beim Quiz zu Mikroorganismen oder im Versuchslabor "Expedition Erdreich". Dabei bekommen Kinder wie Erwachsene einen faszinierenden Einblick in aktuelle Erkenntnisse von Forschenden: Algen, Insekten und In-vitro-Fleisch könnten helfen, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Kunststoffe aus Pflanzen könnten dazu beitragen, umweltschädliches Plastik aus unserem Alltag zu verbannen. Und mancher Biomüll – Reststoffe vom Chicorée beispielsweise – kann zu Kleidung verarbeitet werden. Wem Umwelt und Klima am Herzen liegen, findet aktuelle Anregungen für den eigenen Alltag.

Die Ausstellung ist bis zum 21. Juli täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenfrei unter diesen Voraussetzungen:

Der Zugang zur Ausstellung ist nur mit einem Ticket möglich. 5 Tage vor Ankunft des Schiffes kann ein Zeitfenster von 75 Minuten für maximal 5 Personen gebucht werden.

5 Tage vor Ankunft des Schiffes kann ein Zeitfenster von 75 Minuten für maximal 5 Personen gebucht werden. Für Ausstellungsbesuch ist ein negativer Coronavirus-Testnachweis (Antigen-Schnelltest max. 24 Std. alt, PCR-Test max. 48 Std. alt) bzw. eine Bescheinigung über vollständigen Impfschutz oder Genesung notwendig.

(Antigen-Schnelltest max. 24 Std. alt, PCR-Test max. 48 Std. alt) bzw. eine Bescheinigung über vollständigen Impfschutz oder Genesung notwendig. An Bord der MS Wissenschaft ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutz (OP-Maske oder FFP2-Maske) erforderlich.

(OP-Maske oder FFP2-Maske) erforderlich. Es gelten die gängigen Abstandsregelungen (1,5 m).

(1,5 m). Zur Kontaktnachverfolgung werden bei der Terminbuchung Name, Vorname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse sowie Datum und Uhrzeit des Besuchs erfasst.

Alle Infos, Stationen und Ticketbuchung. Für alle Landratten, die die Ausstellung nicht persönlich besuchen können, geht es hier zum digitalen Rundgang auf der MS Wissenschaft.