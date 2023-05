Deutscher Mühlentag

× Erweitern © ALB Bockwindmühle Mühlentag in Cloppenburg

Auch das Windmüller-Team des Museumsdorfs gibt am Deutschen Mühlentag fachkundige Auskünfte zur Windmüllerei und Mühlentechnik, je nach Wetterlage werden die Mühlen in Betrieb genommen. Vormittags stellt sich die Bockwindmühle von 1638 vor, Müllerei, Mühlentechnik und Mühle drehen gehören zum Familienproogramm.

Nachmittags ist die Kappenwindmühle von 1764 zu besichtigen. Die Windmüller beantworten vor Ort Fragen zu dem Galerie-Holländer.

Außerdem hat die Museumstöpferei hat geöffnet, hier kann man die Arbeit an der Töpferscheibe verfolgen. Ebenso kann man in der Museumsbäckerei einen Blick in den historischen Steinbackofen werfen und natürlich frisches Brot kaufen. Lebendiges Handwerk gibt es zudem beim Drechsler zu sehen.