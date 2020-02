× Erweitern © Jörg Landsberg Mütter Theater Bremen

In den Mütter-Geschichten von Alize Zandwijk kommen Bremerinnen zu Wort und erzählen ihre Geschichten. Dafür verwandelt sich das Foyer im Theater am Goetheplatz in die Bühne des Lebens: in eine Küche. In der wird gekocht, erzählt, getratscht und selbstverständlich auch gegessen. Gerichte, die mehr sind als nur ein Essen: ein Teller voll Heimat.

Eine Spielzeit lang hat die Regisseurin Geschichten von Frauen gesammelt, um „Menschen in vergessenen Straßen eine Stimme zu geben“ – mit Humor, Gefühl und Gespür für Theatralik. Nicht selten sind diese Menschen Frauen, deren Schicksal ohne das Theater nicht in die Welt käme.