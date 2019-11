© Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Multikulti in der Steinzeit

Was die Völker der Jungsteinzeit bewegte, wie sie lebten und was sie mit sich brachten, erforschen Kinder ab 7 Jahre. Zudem töpfern sie nach Originalen aus dieser Zeit. Die Teilnahmekosten am Workshop betragen 10 Euro.

Eine Anmeldung erfolgt telefonisch unter unter museum@naturundmensch.de.