Internationaler Museumstag: Nach Übersee

× Erweitern © Übersee Museum/Matthias Haase Übersee Museum

Auf über 10.000 Quadratmetern präsentiert das Übersee-Museum die Vielfalt unserer Erde, ihre Kultur- und Naturräume unter einem Dach. Der Besuch führt von Asien mit seiner sagenumwobenen Seidenstraße über die afrikanische Savanne bis nach Amerika. In der Ausstellung „Erleben, was die Welt bewegt“ werden aktuelle Themen wie Klimawandel oder Migration verhandelt. Viele Museumsschätze aus der Sammlung warten im Schaumagazin „Übermaxx“ darauf, erkundet zu werden. In der Schau „Spurensuche“ setzt sich das Museum kritisch mit seiner kolonialen Vergangenheit auseinander. Bis Herbst 2024 entsteht die neue Ozeanien-Dauerausstellung über das Leben und die Kulturen im Pazifikraum.

Einzigartige kulturgeschichtliche Exponate, meisterhafte Tierdioramen, echte Pflanzen und zahlreiche Mitmachstationen laden Groß und Klein zum Staunen ein - am Internationalen Museumstag bei freiem Eintritt!