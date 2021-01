Musik-Kinder-Neustadt

Die musikalische Früherziehung richtet sich an Kinder zwischen 4 und 6 Jahren, die sich in einer festen Gruppe jeden Mittwoch treffen. Sie werden spielerisch an die Musik herangeführt und singen und tanzen gemeinsam.

Der Kurs umfasst 20 Termine und kostet 87,60 Euro. Wer Leistungen nach dem SGB II, SGB XII oder dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht, sowie Auszubildende bzw. BAföG-Empfänger:innen mit mindestens einem Kind von null bis einschließlich sechs Jahren, erhalten eine Ermäßigung und zahlen für den Kurs 29,20 Euro. Eine monatliche Zahlung der Kursgebühr ist möglich.

Anmeldungen werden bis zum 25. Januar von Monika Lysik unter 0421-5971231 entgegengenommen.