Musik mit Pfiff: Herbst

× Erweitern © Rudolf Lörinc Musik mit Pfiff

Wenn der Freimarkt in die Musikwerkstatt einzieht, gibt's Zuckerwatte für die Ohren: Karussells, bunten Lichterglanz und fröhliches Treiben kennen wir alle – aber wie klingt eigentlich der Freimarkt? Dieser Frage gehen die Bremer Philharmoniker mit den allerjüngsten Musikfans auf den Grund.

Bei der Reihe verwandelt sich die Musikwerkstatt in ein musikalisches Rummelvergnügen. Mit im Gepäck: ein brummender Kontrabass, eine flinke Klarinette und eine strahlende Trompete. Gemeinsam erzählen die Musiker:innen vergnügliche Klanggeschichten rund um die Bremer Fünfte Jahreszeit.

Hier dürfen Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren aber nicht nur zuhören: Nach dem musikalischen Jahrmarktsbummel dürfen die Instrumente selbst ausprobiert und aus nächster Nähe erforscht werden. Ein mitreißender Erstkontakt mit der Welt der klassischen Musik – ohne Schwellenangst, dafür mit ganz viel Neugier und Pfiff.

Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro pro Person. Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird um eine Online-Anmeldung gebeten; die Eintrittskarten können dann bequem und einfach von zuhause reserviert und ausgedruckt werden.