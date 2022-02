× Erweitern © Bremer Philharmoniker/Jörg Sarbach Musik mit Pfiff: Frühling

Mit Cello, Flöte und Horn lernen Kinder ab 3 Jahren spielerisch und unbefangen die Welt der Musik und klassische Orchesterinstrumente kennen.

Die Musikpädagoginnen der Bremer Philharmoniker brechen an ausgewählten Mittwoch- und Freitagnachmittagen mit den Kindern zu klangvollen Frühlingswiesen auf. Dabei warten Cello, Flöte und Horn darauf, von den Kindern entdeckt und zum Klingen gebracht zu werden. Die Instrumente wecken die Lust am Musizieren, und so dauert es nicht lange, bis Indianer und Bären gemeinsam fröhlich singen und tanzen. Die Kleingruppen von maximal zehn Kindern bieten dafür einen optimalen Rahmen.

Die Teilnahmegebühr beträgt für 6 Euro. Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird daher um eine Online-Anmeldung gebeten; die Eintrittskarten können dann bequem und einfach von zuhause reserviert und ausgedruckt werden.