Musik verbindet

Unter dem Motto "Singen verbindet - Singen mit Kindern in allen Sprachen" treffen sich jeden Donnerstag in der Zeit von 14:30 bis 16 Uhr alle Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren, die Spaß daran haben gemeinsam zu musizieren. Gesungen werden sowohl deutschsprachige Lieder, als auch Lieder in den Muttersprachen der Kinder. Die Texte werden vor dem Singen gemeinsam besprochen, damit jeder weiß, um was es im Inhalt geht, wenn man die Sprache des Liedes kaum oder gar nicht kennt. So kann jeder etwas lernen. Es werden dabei aber nicht nur Kinderlieder gesungen, sondern auch Songs zum Beispiel der Toten Hosen oder Mark Forster stehen auf der Agenda.