Musikalische Grüße von den Bremer Philharmonikern

An allen Adventssonntagen kommt ein Teil des in der Glocke aufgezeichneten Weihnachtskonzerts online. Am Heiligabend gibt es das Konzert als besonderen Weihnachtsgruß ohne Unterbrechungen in voller Länger von ca. 60 Minuten. Zur Jahreszeit passend werden Kompositionen Humperdinck, Debussy, Vivaldi und Pärt gespielt.

Welches der vier Werke wann erklingt, bleibt eine kleine Überraschung. Doch ob „Deux Danses“ für Harfe und Orchester von Claude Debussy oder „Der Winter“ aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi, „Fratres für Violine“ von Arvo Pärt oder die „Hänsel und Gretel Suite“ von Engelbert Humperdinck – das Programm sorgt an jedem Adventssonntag für winterlich besinnliche Atmosphäre.

Die Videos sind im Internet direkt auf Youtube sowie über Verlinkungen auf Facebook, Instagram und die Orchesterwebsite bremerphilharmoniker.de aufrufbar.