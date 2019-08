Musikalische Reise um die Welt

Für das Mitmachkonzert „Weltmusik für Kinder“ hat die Gruppe Karibuni Lieblingslieder aus der ganzen Welt gesammelt und zu einem Bühnenprogramm für alle ab 4 zusammengestellt.

Karibuni bedeutet „Willkommen“ in der afrikanischen Sprache Kiswahili, und so sind Eltern und Kinder zum Mitmachen eingeladen: Vom ersten Ton an sind die Kinder mitten im Geschehen, sie singen, üben Bewegungsspiele, tanzen ausgelassen, reiten auf Opas Esel, spielen und lernen eine Menge über die große, weite Welt.

Alle Lieder werden zweisprachig gesungen, so verstehen die Kinder die Inhalte der Lieder und können ohne Probleme sofort mitsingen.

Der Eintritt kostet 4 Euro.