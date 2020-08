Musikalischer Spaziergang

× Erweitern © Caspar Sessler Bremer Philharmoniker

Die Bremer Philharmoniker starten heute mit einer besonderen Überraschung in die Konzertsaison 2020/2021: Sie erfüllen den an der Lesum gelegenen Knoops Park mit klassischer Musik, von Barock bis Moderne. An insgesamt zehn Stationen an idyllischen Orten verteilen sich auf einer Route von 1,7 km Kammerensembles, Solisten und die Musikwerkstatt über den Park und laden zum Entdecken und Verweilen ein. An allen zehn Stationen spielen die Ensembles und Solisten durchgängig, so dass die Besucherinnen und Besucher ihre Route durch den Park individuell zusammenstellen können. Ebenso bietet die Musikwerkstatt auf der Wiese Raschenkampsweg ein durchgängiges Programm, das Neugierigen die Möglichkeit bietet Instrumente auszuprobieren.

Der Eintritt für die Open-Air-Konzerte ist frei. Ein Übersichtsplan mit allen Musik-Stationen kann hier eingesehen werden.