Musikferiencamp

In den Osterferien lädt der JuHu Jugendliche ab 12 Jahren zur Musikwoche im Jugendraum Huckelriede und auf dem Circusplatz von Jokes ein.

Wie kann ich DJ werden? Wie baue ich einen Beat? Wie schreibe ich meinen Song und schneide ein Musikvideo? 2 professionelle Musiker geben einen Einblick in digitale Musikproduktion, DJ und Songwriting.

Das Angebot ist kostenfrei inklusive Mittagessen und Frühstück nach Anmeldung auf der Veranstaltungswebseite.