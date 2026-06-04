Musikfest: Die letzte Krone

× Erweitern © Michiel Spijkers Oorkaan Trio, Musikfest, Familienkonzert

Im Rahmen des Musikfest Bremen wird es königlich vergnüglich: Das niederländische Oorkaan Trio bringt ein Familienkonzert für Kinder ab 5 Jahren auf die Bühne, das Musik, Theater und jede Menge Humor miteinander verbindet.

Früher hatten Könige und Königinnen ihre eigenen Kronen. Doch jetzt ist nur noch eine einzige übrig – und drei Musiker wollen sie natürlich für sich haben. Wer darf sie tragen? Verleiht sie besondere Kräfte? Und macht eine Krone tatsächlich zu einer Königin oder einem König? In lustigen Szenen und mit viel Musik geht die Inszenierung diesen Fragen auf den Grund und erzählt ganz nebenbei von Macht, Verantwortung und dem Miteinander.

Auf der Bühne stehen Michele Mazzini (Klarinette), Michela Zanoni (keltische Harfe) und Veysel Dzhesur (Schlagzeug). Zu hören sind Werke von Maurice Ravel, Arjan Linker und weiteren Komponist. Regie führt Wieger Meulenbroek, der die Geschichte mit viel Witz und Fantasie inszeniert hat.

Zu den Tickets (Kinder 6, Erw. 14 Euro).